Galatasaray’da Halil Dervişoğlu paniği

ŞAMPİYONLUK yarışının son düzlüğünde Galatasaray'ın değişmezi olan Halil Dervişoğlu, kiralık geldiği Brentford'a geri döndü. Ara transferde kadroya katılan 21 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu olmadan kiralayan sarı-kırmızılılarda büyük pişmanlık yaşanıyor.

Galatasaray'daki performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çeken Halil, Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterecek.

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ŞÜKRÜ HANEDAR DEVREDE

HAZİRAN 2024'e kadar Ada ekibiyle sözleşmesi bulunan Halil'i İspanyol ve İtalyan kulüpleri istiyor. Sparta Rotterdam'dan 4.5 milyon

Euro maliyetle aldığı oyuncusundan kâr etmek isteyen Brentford'ın 8 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği söyleniyor. Oyuncunun fiyatı Avrupa Şampiyonası'nda artarsa, Galatasaray'ın işi zorlaşacak. İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın Halil için önümüzdeki hafta görüşmelere başlaması bekleniyor.