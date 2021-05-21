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Galatasaray’da Halil Dervişoğlu paniği

Galatasaray gurbetçi oyuncu Halil Dervişoğlu için çok para harcayacak. 21 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu olmadan kiralayan sarı-kırmızılılar pişman. İngiliz ekibi Brentford kapıyı 8 milyon Euro’dan açmaya hazırlanıyor.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 10:05, 21/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da Halil Dervişoğlu paniği

ŞAMPİYONLUK yarışının son düzlüğünde Galatasaray'ın değişmezi olan Halil Dervişoğlu, kiralık geldiği Brentford'a geri döndü. Ara transferde kadroya katılan 21 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu olmadan kiralayan sarı-kırmızılılarda büyük pişmanlık yaşanıyor.

Galatasaray'daki performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çeken Halil, Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterecek.

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ŞÜKRÜ HANEDAR DEVREDE

HAZİRAN 2024'e kadar Ada ekibiyle sözleşmesi bulunan Halil'i İspanyol ve İtalyan kulüpleri istiyor. Sparta Rotterdam'dan 4.5 milyon
Euro maliyetle aldığı oyuncusundan kâr etmek isteyen Brentford'ın 8 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği söyleniyor. Oyuncunun fiyatı Avrupa Şampiyonası'nda artarsa, Galatasaray'ın işi zorlaşacak. İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın Halil için önümüzdeki hafta görüşmelere başlaması bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:10:04,