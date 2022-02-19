Galatasaray’da hastalığa teşhis kondu!

Galatasaray'daki hastalığın teşhisi kondu, transferdeki yeni yol haritası belli oldu.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da Başkan Burak Elmas'ın, Fatih Terim'in gönderilmesinden sonra başlattığı değişim süreci farklı isimlerle çeşitlilik kazandı. Avrupa'nın en önemli futbol adamlarından biri olan Luis Campos'u danışmanlık görevine getiren sarı-kırmızılılar; Pasquale Sensibile ile sportif direktör koltuğunu da doldurdu.

Yeni İspanyol başgözlemcinin de işbaşı yapmasının ardından sıra, transferdeki yeni yol haritasına geldi. Campos'un, Elmas ve yöneticiler ile yaptığı son toplantıda bu konudaki görüşlerini ve işleyişi anlattığı öğrenildi. İşte detaylar:

İyi bir takım için en önemli şey, iskeletin merkezini oluşturan omurga. Omurga; değişmeyen, sürekli oynayacak tecrübeli ve yıldız isimlerden oluşmalı.

Takımın omurgasında kaleci (1), stoper (4 veya 5), ön libero (6), iki yönlü orta saha (8), ofansif oyun kurucu (10) ve santrfor (9) yer almalı.

Merkezdeki bu 6 futbolcu, diğer bölgelerdeki 5 yetenekli oyuncu ile desteklenmeli.

Yeni sezon için transfer politikası, bu çerçevede belirlenmeli ve bütçe bu doğrultuda oluşturulmalı.

AKDENİZ RÜZGARI

Elmas, takımı kurması için Akdeniz ülkelerinden oluşan bir ekip belirledi. Danışman Campos, Portekiz'den; Sportif Direktör Sensibile, İtalya'dan. Yeni başgözlemci de İspanyol olacak. Bu üçlü, İspanyol hoca Torrent ile birlikte Cimbom'u ayağa kaldırmaya çalışacak. Sersibile ve Adan'ın; Campos'un sözünü ettiği takım omurgası için bonservisleri elinde olan pek çok ismi belirlediği, bu oyuncular ile ilgili raporları önümüzdeki haftalarda sarı-kırmızılı yönetime sunacağı öğrenildi.

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