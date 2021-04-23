Galatasaray’da hatalar zinciri… Mayıslar lafta kaldı

Trabzonspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında çok büyük bir fırsat tepen ve ikincilik şansını bile zora sokan Galatasaray'da yüzler gülmüyor. Trabzon maçı sonrasında Fatih Terim ve kaptan Arda Turan'ın verdiği görüntü de çaresizliğin fotoğrafı gibiydi. Mayıs aylarında şampiyonluk kutlamaya alışan sarı-kırmızılılar iki sezondur taraftarlarına aynı filmi izlettiriyor. Gerek Florya gerekse camiada yaşanan krizler ve iç çekişmeler başarısızlığın temel sebebi olarak gösteriliyor. Galatasaray'ı adım adım takip eden muhabirimiz Mesut Yıldırım, sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan düşüşün sebeplerini yazdı:

Galatasaray’ın iki sezondur ortaya koyduğu futbol kimseyi tatmin etmiyor. Rakipleri domine eden o eski halin çok uzağında kalındığı ortada. Fatih Terim'in takımı rakipleri artık korkutmuyor. Terim'in oyun planı ve oynattığı futbol tartışılıyor. İstikrarsız görüntü, alınan rekor sayıdaki mağlubiyetler, deplasman kâbusuna, Aslantepe'nin sezonun sonlarına doğru yol geçen hanına dönmesine çözüm bulunamıyor. Geçen sezonu 6. sırada tamamlayan Cimbom, bu sene de ilk ikinin dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

CAMİA ADETA KAYNIYOR

Mustafa Cengiz yönetimi ile Fatih Terim arasında yaşanan soğuk savaş bu sezon tavan yaptı. Yönetime karşı yumruklarını sıkıp, yutkunduğunu söyleyen Terim, Başkan Cengiz'in söylemlerinden çok rahatsız. Arda Turan'ın transfer süreci ile krizin işaret fişeği yakılmıştı. Ortada zoraki bir birliktelik var. Seçim atmosferine girilmesi, Terim'in isminin başkanlık için konuşulması gibi sebepler de Galatasaray'ı olumsuz etkiledi. Belhanda krizi ve Başkan'ın futbolcular için söylediği sözler yaşananlara tuz biber ekti. Terim 10 numarasız kaldı, takım söylemlerden çok kötü etkilendi.

HAKEM HATALARI CAN YAKTI

Galatasaray aleyhine yapılan hakem hataları da yaşanan sıkıntıların bir parçası olarak göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılar özellikle bu sezon birçok maçı 10 kişi tamamladı. Kolay çıkan kartlar, benzer pozisyonlarda ters kararlar, farklı uygulanan VAR prosedürleri de Cimbom'u güç durumlara soktu.

SAKATLIKLAR BİTMEK BİLMEDİ

Galatasaray iki sezondur sakatlık kâbusu yaşıyor. Muslera ve Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı. Andone ve Luyindama'nın bağları koptu. Falcao sakatlıktan kurtulamadı. Onyekuru sıtma oldu. Omar gözlerini kaybetmekten son anda kurtuldu. Yaşanan bu ağır sakatlıklar da sarı-kırmızılılarda çok baş ağrıttı.

YANLIŞ TRANSFER POLİTİKALARI

Sezon başında istenen transferler bir türlü yetişmedi. Galatasaray hep gözünü devre arasına dikti. Genellikle de geç kalındı. Kiralık oyuncuların verimsizliğine, isabetsiz transferler de eklenince Galatasaray hüsran yaşadı.