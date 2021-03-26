Galatasaray’da Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncular antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.