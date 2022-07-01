Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesislerinde akşam yapılan günün ikinci antrenmanı ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından aerobik koşu çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, 5’e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda 7’ye 7 oyun ile devam eden antrenman, 10’a 10 çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.