SPOR
Abone Ol

Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesislerinde akşam yapılan günün ikinci antrenmanı ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından aerobik koşu çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, 5’e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda 7’ye 7 oyun ile devam eden antrenman, 10’a 10 çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Altay açıkladı: Kazımcan Karataş, Galatasaray'da İlginizi Çekebilir Altay açıkladı: Kazımcan Karataş, Galatasaray'da
aerobik Altay Futbol Galatasaray Okan Buruk oyun