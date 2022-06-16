Galatasaray’da ibre Okan Buruk’tan yana

Galatasaray ile adı anılan yabancı hoca adayları De Zerbi, Rose ve Gallardo’nun maaş maliyeti yüksek. Yeni başkan Dursun Özbek’in Okan Buruk’la anlaşması an meselesi...

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Galatasaray’da teknik direktör konusunda Okan Buruk ismi gün geçtikçe güçleniyor. Yabancı hoca adaylarından Roberto De Zerbi, yüksek transfer bütçesi talep etti. Rose ekibiyle birlikte senelik 7 milyon Euro maaş talep etti. Gallardo da sarı-kırmızılı yönetime maliyetli geldi. Başkan Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur, Okan Buruk ile görüşecek. Genç teknik adamın imzaya hazır olduğu ifade ediliyor. Galatasaray, birkaç gün içinde yeni hocasını açıklayacak.

Başakşehir'in başında 76 maça çıkan Buruk, maç başına 1.62 puan ortalaması yakalamıştı.

HAGİ’NİN KALBİ CİMBOM'DA

Galatasaray efsanesi Hagi, sarı-kırmızılı ekipte tekrar görev almayı her zaman istediğini söyledi. Rumen basınına konuşan Hagi, “Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Galatasaray'ın kalbimde özel bir yeri var. Onları orta sıralarda gördüğümde üzülüyorum” diye konuştu.