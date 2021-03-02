Galatasaray’da iç transfere hücum… Fatih Terim listeyi verdi

Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk'la yeni sözleşme imzalanmasını talep etti. Takımın iskeletini oluşturan isimlerle devam etmek istediğini belirten Fatih Terim'in bu talebi sarı-kırmızılı yönetim tarafından olumlu karşılandı.

Senelik maaş konusunda en yüksek rakamı 2.5 milyon Euro olarak belirleyen yönetim, yeni mukavele tekliflerini bu rakam bandında yapacak. Muslera'nın 2+1'lik yeni sözleşmeye sıcak baktığı ve futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği biliniyor. Donk, Belhanda ile Feghouli'nin de Terim'le çalışmaktan büyük mutluluk duyduğu öğrenildi.

OLİMPİYAT İÇİN TFF’YE BAŞVURU

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) stat değişikliği için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Teknik ekip ve oyuncuların TT Stadı'nın zemininden rahatsız olması sebebiyle maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için TFF'nin kapısını çalacak. Bilindiği gibi Olimpiyat Stadı'nı şu an Fatih Karagümrük ev sahibi stat olarak kullanıyor.