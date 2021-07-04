Galatasaray’da icraat zamanı! Başkan Elmas harekete geçiyor…

Galatasaray’da 19 Haziran'da yapılan başkanlık seçimini kazanan ve “1 dakika bile vaktimiz yok” diyerek işe koyulan Burak Elmas, harekete geçiyor. Elmas ve yönetimi, ilk olarak iç ve dış transferdeki anlaşmaları resmiyete dökecek. Sponsorluk konusunda titiz davranan Galatasaray Başkanı, kulübe ciddi bir maddi destek getirecek projelerini açıklayacak. Fatih Terim ile birlikte yapılan istişareler sonucunda tesislerde birtakım yenilikler yapılacak.

FATİH TERİM YARDIMCI ARIYOR

GALATASARAY'DA 19 Haziran'da yapılan başkanlık seçimini kazanan ve “1 dakika bile vaktimiz yok” diyerek işe koyulan Burak Elmas, harekete geçiyor. Elmas ve yönetimi, ilk olarak iç ve dış transferdeki anlaşmaları resmiyete dökecek. Sponsorluk konusunda titiz davranan Galatasaray Başkanı, kulübe ciddi bir maddi destek getirecek projelerini açıklayacak. Fatih Terim ile birlikte yapılan istişareler sonucunda tesislerde birtakım yenilikler yapılacak.