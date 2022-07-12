Galatasaray’da Idrissa Gueye operasyonu

Galatasaray, dünyaca ünlü Senegalli yıldız Idrissa Gueye için Fransa'dan gelecek haberi bekliyor.

Mesut YILDIRIM

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Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, en büyük sorun olarak görülen orta sahaya ağırlık verdi. Sergio Oliveira'nın ardından bu bölgeye hem 6 hem de 8 numara gibi oynayabilen iki takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi Idrissa Gueye. 32 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu, yaşadığı sosyokültürel sorun nedeniyle, 3 yıl formasını giydiği Paris Saint-Germain ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

YILDA 4 MİLYON EURO ALIYOR

Fransız kulübü ile kontratı Haziran 2023'te sona erecek Gueye'nin maaş talebi, transferin gidişatını belirleyecek. Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur, PSG'deki yıllık ücreti 4 milyon Euro olan deneyimli orta saha oyuncusu ile görüşmek için Fransa'ya giderken listedeki isimlerden Wiliam Carvalho için de çalışmalar sürüyor. 30 yaşındaki Portekizli oyuncunun menajerine, Real Betis ile bonservis pazarlığı yapması için yetki verildiği öğrenildi.

ORTA SAHAYA EVANDER

Cagliari ile Joao Pedro için el sıkışan, oyuncunun menajerinin yüksek maaş talebi nedeniyle zorlanan Galatasaray'a Midtjylland'de forma giyen Evander önerildi. 24 yaşındaki Brezilyalı, geçen sezon 48 maçta 18 gol-9 asist üretti.

SAĞ BEKE AURIER

Yerli sağ bek arayan Galatasaray; Onur Bulut ve Bünyamin Balcı'yı yeterli seviyede olmayışı, Mert Müldür'ü de yüksek maliyeti nedeniyle askıya alınca başka isimler gündeme geldi. Sarı-kırmızılılara menajerler; Villarreal ile kontratı sona eren 29 yaşındaki Fildişi Sahilli Serge Aurier'i önerdi.