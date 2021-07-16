Galatasaray’da iki futbolcu corona pozitif! PSV maçı öncesi şok…

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda PSV Eindhoven ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, takımda iki futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla sarsıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır” denildi.

Corona virüsü testi pozitif çıkan iki futbolcunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalmak için ön eleme oynayacak olan temsilcimiz, 21 Temmuz’da deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Hollanda ekibini 28 Temmuz’da evinde ağırlayacak.

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MUSLERA TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sabah sağlık kontrolünden geçen Jimmy Durmaz, akşam antrenmanında takımdan ayrı özel programı dahilinde bireysel koşulara başladı. Fernando Muslera ise takımla birlikte çalıştı.