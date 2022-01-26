Galatasaray’da iki kişi corona pozitif!

Galatasaray Kulübü, son yapılan corona virüsü testlerinde bir futbolcu ve bir personelin pozitif çıktığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, bir futbolcu ve personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir” denildi.

Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/GLDf7eY2lA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2022

ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Alanyspor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah antrenmanında futbolcular ısınma hareketlerinin ardından hücum varyasyonları çalıştı. Akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri sonrası top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman üç grup halinde dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Öte andan milli takım kampındaki Mostafa Mohamed antrenmanlarda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Kasımpaşa maçında omzu çıkan Alpaslan Öztürk de günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.