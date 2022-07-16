Galatasaray’da ilk veda! Mbaye Diagne Avusturya kampından ayrıldı…

Galatasaray'da yeni sezonda takımda düşünülmeyen Mbaye Diagne sarı kırmızılı kulübün Avusturya kampından ayrıldı. 30 yaşındaki Senegalli'nin VavaCars Fatih Karagümrük'e imza atması bekleniyor.

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Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Okan Buruk’un da kadroda düşünmediği Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, Galatasaray’ın Avusturya kampından ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük’ün talip olduğu Mbaye Diagne İstanbul ekibinin teklifini kabul etti ve kamptan ayrıldı. Transfer görüşmesi için kamptan ayrılan Mbaye Diagne, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra VavaCars Fatih Karagümrük’e imza atacak.

Galatasaray ile 2023 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan Diagne, Balotelli transferinde Adana Demirspor’a takasta teklif edilmişti.

13 MİLYON EURO’YA GELDİ, DEĞERİ DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılara 2019 yılında 13 milyon Euro’ya transfer olan 30 yaşındaki santrfor, sonrasında Club Brugge ve West Bromwich gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Transfermarkt değerlerine göre 2019 yılında 5.5 milyon Euro piyasa değeri olan Diagne’nin şimdiki değeri ise 1.7 milyon Euro.

Kasımpaşa’daki etkili performansıyla Galatasaray’a transfer yapan Diagne, Süper Lig’de çıktığı 78 karşılaşmada 53 gol atarken 7 de asiste imza attı.