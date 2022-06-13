Galatasaray’da inşaat başlıyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin en büyük projelerinden olan Florya, Kemerburgaz ve Riva'da çalışmalar başlıyor...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Futbol takımından sonra Galatasaray’da yeni yönetim, kulübün en önemli sorunu olan maddi sıkıntıları çözmeye çalışacak. Kısa vadeli ödemeler için kaynak bulmaya çalışacak Dursun Özbek ve ekibi, seçim vaatleri arasında yer alan ‘kurtuluş projelerini' hayata geçirmek için ter dökecek.

Öncelik Florya'da. Futbol takımının Kemerburgaz'a taşınma sürecinde Florya'daki 40 dönümlük arazi satın alınarak, iki parselde toplam 63 dönümlük arsa ve 97.000 m2'lik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.

Riva'da ise orijinal projede olmayan ilave 200 dönüm orman arazisi için izin alınması planlanıyor. Kemerburgaz için de 6 sahalı modern tesis ve bir otel projesi masada.

ERDEN TİMUR: YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Erkek basketbol takımının yaptığı atılıma katkıda bulunan isimlerden Erden Timur, yeni dönemde Sportif A.Ş'de görev alacak, gayrimenkul projelerinin sorumluluğunu da üstlenecek. Timur “Artık sorumluluk büyük. Yapacak çok iş, önümüzde çok uzun bir yol var. İnşallah sportif anlamda güzel şeyler bizi bekliyor” diye konuştu.