Galatasaray’da İsmail Çipe’nin yediği gollere büyük tepki

Galatasaray'ın Hatay deplasmanında iki kez öne geçmesine rağmen 4-2 kaybettiği maçta 27 yaşındaki filebekçisi İsmail Çipe'nin yediği goller gündem oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar ağır şekilde kaybedilen maçın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda iki kez öne geçtiği mücadelede Atakaş Hatayspor’a 4-2 mağlup olarak yeni hocasıyla ilk maçında ağır bir yara aldı.

Sarı kırmızılı ekipte özellikle kaleci İsmail Çipe’nin performansı ciddi şekilde eleştirildi. 27 yaşındaki file bekçisi, Atakaş Hatayspor’un kaleyi bulan 7 şutunun 4’ünde topu ağlarında gördün. Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden İsmail Çipe’yi eleştiri yağmuruna tuttu.

Özellikle 90+1’de Saba Lobjanidze’nin attığı 2. golde hiçbir refleks göstermeyen ve olduğu yerde kalan Çipe’ye taraftarlar çok büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada 27 yaşındaki kaleci için yapılan bazı paylaşımlar;

İsmail Çipe’nin her pozisyonda topa attığı o çaresizce bakış bitiriyor beni

Abi yemin ediyorum hayatımda İsmail Çipe kadar kötü bir kaleci görmedim. 1 maç değil, 10 maç değil, 78 maç değil.. Adam kötü kalecilikte istikrar abidesi.

Ayrılık sonrası 4 gol yemiş İsmail Çipe gibi yerde oturuyorum.

Muslera sandalye koysun otursun kalenin önünde ama #ismailcipe oynamasın

İsmail Florya’nın kapısından içeri hala giriyorsa yazıklar olsun derhal bu gece kovulmalı.

Hataysporlu Saba kariyerinin en rahat golünü attı. Topla koşusunu yaparken topu boş kaleye atar gibi attı Feyk atmadı, vücudunu ya da ayağını çevirmedi. Baktı kale boş dümdüz vurdu.

Aytaç Kara’nın çıkarken kaptırdığı top

“Atak başlangıç fazı bitti ve top Galatasaray’a geçti. Bu gol, VAR’dan dönmezdi.” #beINSüperLig, A. Hatayspor’un ikinci golünü değerlendirdi. #HTYvGS pic.twitter.com/zMtDZEOqSW — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 16, 2022

TARİHİN EN KÖTÜ GALATASARAY’I

G.Saray'da hoca değişikliği de kötü gidişe son veremezken sarı kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamaya devam ediyor.

Bu sezon Süper Lig'de 27 puan toplayan G.Saray 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile 21, maçlar itibarıyla üç puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana en düşük sayıda kaldığı sezonu geçiriyor.

Trabzon'un puan kaybettiği haftada farkı bir nebze de olsa azaltma şansını değerlendiremeyen G.Saray zirvenin 23 puan gerisine düştü.