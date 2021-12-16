Galatasaray’da istifa depremi!

Galatasaray’da Rezan Epözdemir’in ardından Köksal Ünlü de istifa etti. Köksal Ünlü istifa nedenini açıklarken, istifalar sonrası Başkan Burak Elmas'tan ilk değerlendirme geldi.

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Galatasaray yönetiminde istifalar peş peşe geliyor.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in ardından bugün de Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü, istifa dilekçesini yazarak resmen yönetim kuruluna sundu.

Köksal Ünlü, yaptığı açıklamayla istifa gerekçesinin yönetim kurulu içinde yaşadığı idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.

Köksal Ünlü, “22 Haziran 2021’den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray’a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray’a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve Yönetim Kurulu’na sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS’TAN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün istifa eden Rezan Epözdemir hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Burak Elmas, kulübün resmi internet sitesine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve yönetim kurulu üyeliklerinden saygı duyduğum kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.

Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek; ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray'a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim.

Yönetim Kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımla duyururum.”