Galatasaray’da istifa karmaşası! Rezan Öpözdemir ‘yönetimde kalacağım’ demişti…

Galatasaray'da görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün yerine gelen isimler belli oldu. Ayrıca Rezan Epözdemir'in Sportif A.Ş'deki görevinden ayrıldığını ancak yönetim kurulunda devam edeceğini açıklamasına rağmen, sarı kırmızılı kulüpten farklı bir bildirim geldi. Epözdemir karara tepki gösterdi.

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu’nda yaşanan istifa depreminin ardından sarı kırmızılı ekipten resmi bir açıklama geldi. Başkan Yardımcısı ve Sportif A.Ş. görevlerinden istifa ettiğini söyleyen Rezan Epözdemir, yönetim kurulundaki görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Ancak, Galatasaray Kulübü’nün yaptığı duyuruda, Rezan Epözdemir’in ve Köksal Ünlü’nün hem görevlerinden hem de tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettikleri belirtildi.

Düzenlediği basın toplantısıyla istifasına ilişkin konuşan Epözdemir, “Galatasaray Sportif AŞ'de atanmıştım. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'nda ise seçildim. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'ndaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum. Sportif AŞ'deki görevlerimden istifa ettim. Dernekten istifa etmedim. Seçilerek geldiğimiz bir göreve saygısızlık etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“KARAR HUKUKA AYKIRIDIR”

Galatasaray’ın yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabından karara tepki gösteren Rezan Epözdemir, “Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin biraz önce 21:01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.

ve genel kurul iradesine saygımdan ötürü devam ettiğim, bu hususta herhangi bir istifa beyanım ve irademin kesinlikle bulunmadığı, ekte sunulan tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne bugün tebliğ edilmiştir. — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) December 17, 2021

İşte Galatasaray’dan yapılan o açıklama:

“Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve Tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaklardır.

Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener'e yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz,

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu”

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