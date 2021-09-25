Galatasaray’da istikrar yakalanamadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa ve ligde oynanan 13 karşılaşmada 26 farklı futbolcuya şans verdi. Tecrübeli hocanın henüz 11’inin kesinleşmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.

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Yeni sezonda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da geride kalan 13 maçın ardından ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Cimbom, oynadığı tüm karşılaşmalarda sahaya farklı 11'le çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim'in 11 içinde bazı bölgelerde sürekli arayışa gitmesinden dolayı kadroda bir istikrar yakalanamadı. Terim, 26 farklı oyuncuya şans verdi ve bu alanda şu an itibariyle Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.

HEDEF BEŞİKTAŞ MAÇI

Galatasaray ile Karagümrük zirveyi paylaşırken 25 farklı oyuncusuna şans veren Vitor Pereira'lı Fenerbahçe zirveyi takip ediyor. Galatasaray'da sürekli yaşanan rotasyon saha sonuçlarına olumlu yansımadı. Sürekli arayış içinde olan Terim'in Beşiktaş derbisine kadar ideal 11'ine kavuşacağını kurmaylarına ilettiği öğrenildi. Özellikle forvet hattında Diagne, Halil ve Mohamed arasındaki değişiklikler göze çarptı.

GALATASARAY SONRADAN AÇILIYOR

Galatasaray, ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından taraftarlarını şok etti. Fatih Terim'in geçmiş sezonlarındaki karnesine bakıldığı zaman lige kötü sonuçlarla yapılan başlangıçların mutlu sonla bittiği görülüyor. Sarı-kırmızılıların başında 8 lig şampiyonluğu kazanan Terim, 1997-98 sezonunun ilk 9 haftasında Fener'in 8 puan gerisine düşmüş ve şampiyonluğa ulaşmıştı. 2011-12 sezonunda da ilk 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 14 puan kaybı yaşayan Aslan, ipi göğüsleyip sezonu şampiyon bitirmişti.