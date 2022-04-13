Galatasaray’da kaos büyüyor!

Galatasaray'da başkanlık seçimi valiliğin mahkeme süreci sebebiyle belirsizliğini korurken futbolcuların geleceği de mevcut durum nedeniyle soru işareti.

Mesut YILDIRIM

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Her anlamda tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray, adeta çıkmaz sokakta. Başkan Burak Elmas ve yönetimin ibra edilmemesinin ardından girilen seçim sürecinde kaos daha da arttı. Kulüpte en tepeden en alta kadar herkesin dilinde, “Ne olacak böyle?” sorusu var. Başkanlık seçiminin durumunun netleşmemesi kulüpte tüm faaliyetlerin adeta kilitlenmesine yol açtı. Yönetim ve kulüp avukatları, harıl harıl hukuki mevzuatı inceliyor.

FLORYA'DA TAT TUZ YOK

SAHA içerisinde de bu sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekip tükenmişlik sendromu yaşıyor. Florya'da ölüm sessizliği yaşanırken gelecekleri belirsiz olan oyuncular hem endişeli hem üzgün. Son Fenerbahçe derbisinde oynattığı futbolla taraftarların gözünde tamamen biten Teknik Direktör Domenec Torrent ve ekibi de sezonu tamamlayıp ayrılmayı bekliyor.

BABEL-FEGHOULI İKİLİSİ GİDİYOR

Galatasaray’da saha başarısızlığı ve yönetim krizinin yanı sıra maddi anlamda da kriz büyüyor. Sarı-kırmızlılar, bu yüzden sezon sonunda yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayıracak. Yılda 4 milyon Euro maaş alan Sofiane Feghouli ve 2.5 milyon Euro net ücret kazanan Ryan Babel ilk planda gönderilecek isimler olarak belirlendi. İki futbolcudan menajerleri aracılığıyla kendilerine kulüp bulmaları istenildi.