Galatasaray’da kaos büyüyor! Donk maçlara çıkmak istemiyor…

Galatasaray yangın yeri… Hem de bu kez bambaşka bir şekilde. Başkan Mustafa Cengiz'in salı günü düzenlenen canlı yayında kullandığı “Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar” ifadelerinin ardından önceki gün de genel kurul üyelerine yaptığı açıklamalar medyaya düştü.

Milliyet gazetesinin haberinde, Mustafa Cengiz'in, “Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst idman yapmıyor. (Fatih Terim) Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a” dediği belirtildi. Bu sözler gerçek anlamda bomba etkisi yarattı. Cengiz'in açıklamasında ismi geçen Donk'un tepki göstererek dünkü idmana çıkmadığı iddia edildi.

Hollandalı futbolcunun, ligde kalan maçlarda da oynamak istemediği öne sürüldü. Diğer oyuncular da arkadaşlarına destek için boykot kararı aldı. Bu tarihi protestoyu bir kez daha Fatih Terim engelledi. Hatırlanacağı gibi tecrübeli çalıştırıcı salı günkü idman boykotunu da araya girerek engellemişti.

17.41’DE YALANLANDI

Galatasaray yönetimi, büyük ses getiren iddiaları yalanlamayı seçti ancak açıklama saatler 17.41'i gösterirken yapıldı. Söz konusu haber, sabah saatlerinden itibaren özellikle sosyal medyada büyük tepkiler almıştı. İftira olduğu vurgulanan haberin, ‘Mustafa Cengiz'i itibarsızlaştırma çabası' olduğu vurgusu yapıldı.

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ONYEKURU’DAN DONK PAYLAŞIMI

Henry Onyekuru, Snapchat'ten Ryan Donk ile birlikte eğlendiği anların görüntülerini paylaştı. Mustafa Cengiz'in medyaya yansıyan sözleri sonrası Onyekuru, paylaşımını sildi.

TERİM-CENGİZ DÜELLOSU

Fatih Terim'in kendisi hakkında da sert ifadeler kullanan Mustafa Cengiz'e Göztepe maçı sonrası canlı yayında yanıt vereceği öğrenildi. Terim ile Cengiz, daha önce pek çok defa karşı karşıya gelmişti. İşte onlardan bazıları…

1- Arda Turan fikir ayrılığı

Başkan Mustafa Cengiz Arda Turan transferine olumsuz baktı. Başkan'ın, “Toplantıda Arda'nın A'sı geçmedi” sözlerine başarılı çalıştırıcı, “Ben o cümleyi kurmazdım” yanıtını verdi.

2- ‘Ayrı yollar’ mesajı verdi

Fatih Terim, “Yönetimle bir problemimiz yok. Bazen fikir ayrılıkları olabilir” dedi. Mustafa Cengiz buna “Kararı yönetim alır. Ayrı fikirdeysek ayrı yollara gitmemiz gerekir” yanıtı verdi.

3- ‘Biraz da onlar konuşsun’

Hakem kararlarına isyan eden Terim, “Biraz da ceza almayanlar konuşsun” diyerek yönetimi kastetti. Cengiz, “Herkes görevini yapsın” diyerek

polemik yarattı.

4- Transferler polemik oldu

Fatih Terim, son iki sezonda özellikle yönetime sürekli transferler üzerinden mesajlar gönderdi. Mustafa Cengiz, basın üzerinden gelen mesajlardan rahatsız olduğunu söyledi.

5- TT Stadı zemin sorunu

Stadın bozuk zemini de iki önemli figürü karşı karşıya getirdi. Mustafa Cengiz, teknik heyetten kendilerine zeminle ilgili bir başvurunun gelmediğini

belirterek gönderme yaptı.