Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu için kritik karar! Borussia Dortmund’un teklifi…

Galatasaray'ın yeni yönetimi ilk sınavını Kerem Aktürkoğlu transferinde verecek.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, yeni bir yıldıza Avrupa kapılarını açıyor. Arda Turan'ın sonu Barcelona'ya varan serüveninin başlangıcı olan sarı-kırmızılılar bu kez Kerem Aktürkoğlu'nu yurtdışı piyasasına sunmaya hazırlanıyor.

Cimbom adına sezonun en gözde isimlerinden olan Kerem'e, Borussia Dortmund'dan teklif geliyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu hakkında bir süre önce resmi bilgi alan Alman devi, ligin bitmesiyle resmi teklif yapacak.

ZOR SEÇİM: PARA MI BAŞARI MI?

Seçime kadar transfer yapmama kararı alan Başkan Burak Elmas, yeni yönetimin önüne gelen teklifi koyacak. Böylece yeni başkan zor bir karar vermek zorunda kalacak: 15-20 milyon Euro arasında olması beklenen bir teklifi reddetmek ya da takımın en önemli hücum silahını kaybetmek… Kerem'in ise gelişimini tamamlamak adına transferine izin verilmesini istediği gelen bilgiler arasında.

KEREM REKORA ÇIKIYOR

Kerem Aktürkoğlu bugün Antalyaspor maçında oynarsa bu sezon 52. resmi maçına çıkacak. Yıldız oyuncu, böylece bir sezonda Galatasaray formasıyla en fazla maç oynama rekorunu Servet Çetin'in elinden alacak.