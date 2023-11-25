Galatasaray’da Kerem ve Icardi’den dönüş bekleniyor…

Icardi, son 4 resmi maçta gol atamadı. En son 3 Ekim’de Man. United filelerini havalandıran Kerem Aktürkoğlu’nun son 6 lig maçında skor katkısı yok. Bugünkü Alanya mücadelesinde gözler bu ikilide olacak.

Mesut YILDIRIM

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Milli ara sonrası ilk sınavına bugün Alanyaspor önünde çıkacak Galatasaray'da gözler hücum hattında olacak.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan İcardi, sonrasında oynanan Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı.

Tangocu; bu süreçte Bayern ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

ATMAYI, ATTIRMAYI UNUTTULAR

Icardi Avrupa'daki ilk 7 maçında da 5 gol bulmuştu. Ligdeki son gollerini 16 Eylül'de Samsun'a atan, son skor katkısını 26 Eylül'deki İstanbul sınavında 1 asistle yapan Kerem Aktürkoğlu da 6 maçtır sessiz.

Milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 Ekim'deki Manchester United deplasmanında fileleri havalandırmıştı. Aslan; bu ikilinin skor katkısı yapmadığı maçlarda zorlanmıştı.

Gözler bugün, milli arada sakatlığını atlatan ve zayıflayan Icardi ile Kerem Aktürkoğlu'nda olacak.