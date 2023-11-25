Galatasaray’da Kerem ve Icardi’den dönüş bekleniyor…
Icardi, son 4 resmi maçta gol atamadı. En son 3 Ekim’de Man. United filelerini havalandıran Kerem Aktürkoğlu’nun son 6 lig maçında skor katkısı yok. Bugünkü Alanya mücadelesinde gözler bu ikilide olacak.
Milli ara sonrası ilk sınavına bugün Alanyaspor önünde çıkacak Galatasaray'da gözler hücum hattında olacak.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan İcardi, sonrasında oynanan Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı.
Tangocu; bu süreçte Bayern ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.
ATMAYI, ATTIRMAYI UNUTTULAR
Icardi Avrupa'daki ilk 7 maçında da 5 gol bulmuştu. Ligdeki son gollerini 16 Eylül'de Samsun'a atan, son skor katkısını 26 Eylül'deki İstanbul sınavında 1 asistle yapan Kerem Aktürkoğlu da 6 maçtır sessiz.
Milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 Ekim'deki Manchester United deplasmanında fileleri havalandırmıştı. Aslan; bu ikilinin skor katkısı yapmadığı maçlarda zorlanmıştı.
Gözler bugün, milli arada sakatlığını atlatan ve zayıflayan Icardi ile Kerem Aktürkoğlu'nda olacak.
- Muhtemel 11’ler
- Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Sanchez, Kazımcan, Torreira, Kaan, Zaha, Kerem A., Tete, Icardi.
- Alanya: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Yusuf, Ricahard, Novais, Janiver, Efecan, Eduardo, Cordova.