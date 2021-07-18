Galatasaray’da kırmızı alarm! PSV maçı öncesi kadro sıkıntısı

Türk futbolunda sezonu resmi olarak açacak ilk takım olan Galatasaray, çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. Özellikle sol beke ve orta sahaya henüz takviye yapılamaması, ardından iki Covid-19 vakası, hazırlık aşamasında olan sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim'i düşündürüyor.

Deneyimli hoca “Elimdeki kadro şimdilik bana yeter” dese de bazı bölgelerde sıkıntı büyük. Bu açık, tecrübeli ve formda isimlerin performansıyla kapatılmaya çalışılacak.

İşte son durum:

Savunma: Stoperde sıkıntı görünmüyor. Terim; Marcao, Luyindama, Alpaslan ve Ozornwafor'dan ikisini sahaya sürecek. Omar ve Yedlin'n yokluğunda Alpaslan sağ beke geçerse, orta göbek Marcao- Luyindama'dan oluşacak. Sol bekte ise Ömer veya Emre Taşdemir olacak.

Orta saha: Gedson transferi yetişmedi. Taylan hazır değil. Emre Akbaba hasta. 10 numara açığını Feghouli'nin kapatması bekleniyor. Hazırlık döneminin formda ismi Aytaç ilk 11’de 6 veya 8 gibi oynayacak. Sol bekte Emre Taşdemir görev alırsa Ömer, merkez orta sahada şans bulacak.

Hücum: Kale ile birlikte Galatasaray’ın en sorunsuz, aynı zamanda en alternatifli bölgesi. Terim, santrfor olarak Falcao-Mohamed tercihini maç günü yapacak. Babel, Arda, Kerem, Barış, Emre Kılınç ve Sekidika, kanatlarda oynamaya aday isimler.

SOLDA KARAR ZAMANI

Sol bek alternatifleri çok olan Galatasaray'ın bu bölgeye takviyeyi önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırması bekleniyor. Başkan Burak Elmas'ın “İstediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. PSG ile temas halindeyiz” dediği Kurzawa, menajeri İstanbul'a çağrılan Alioski, Fatih Terim'in ısrarla istediği Van Aanholt ve Real Betis forması giyen Alex Moreno'dan birinin sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Sağ beke ise aday Udinese'den Jens Stryger Larsen.