Galatasaray’da kırmızı kart itirazı! Luyindama’nın kaşı açıldı…

Süper Lig’in 26’ıncı haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta çok tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 33’üncü dakikasında Alanyasporlu Babacar, Luyindama’ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Aldığı darbe sonrası yerde kalan Luyindama’nın kaşı açıldı.

Ardından hakem Zorbay Küçük, pozisyonda kırmızı kart gerekip gerekmediği üzerine ‘VAR’ ile iletişime geçti ve kulaklıktan dinlediğini işaret etti. Yapılan incelemenin ardından Hakem Zorbay Küçük, ‘VAR’ tarafından çağrılmadı ve kararda bir değişiklik olmadı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik heyet yoğun itirazlarda bulundu.

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GALATASARAY’DAN PAYLAŞIM

Pozisyonun ardından Galatasaray Twitter hesabından daha önce Diagne’nin gördüğü kırmızı kartı hatırlatarak, “Diagne’nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar’ın oyuncumuz Luyindama’ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor” şeklinde bir paylaşım yaptı.