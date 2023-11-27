Galatasaray’da kış güneşi

Soğuyan havayı Galatasaray ve yıldızlarının Alanyaspor maçındaki performansı ısıttı. Sezon en farklı galibiyeti gelirken Icardi ve Mertens golleriyle döndü. Zaha formunu sürdürdü. Ndombele ilk kez 90 dakika oynayıp sınıfı geçti.

Mesut YILDIRIM

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Trendyol Süper Lig'de verilen milli ara öncesi Atakaş Hatayspor deplasmanında hem namağlup unvanını yitiren hem de liderlik koltuğunu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye devreden Galatasaray, milli aranın ardından oynadığı ilk maçta camianın yüzünü güldürdü.

Zor günler geçirse de özellikle son yıllarda tehlikeli bir rakip olan Alanyaspor önünde alınan galibiyet, çarşamba günkü Manchester United sınavı öncesi moralleri yükseltti…

Sezonun en farklı galibiyetine imza atılırken, hücum hattında ilk 11'de başlayan 4 oyuncudan 3'ü skora katkı yaptı: Mertens 2 gol 1 asist; Icardi 1 gol 2 asist, Zaha 1 gol 1 asist.

Icardi, sakat sakat oynadığı 4 maçı sessiz geçmişti, golle döndü.

Onbire dönen Mertens, 3 skor katkısıyla Galatasaray kariyerinin en verimli maçını oynadı.

Zaha üst üste üçüncü maçta da gol atıp formunu sürdürdü.

Milli arada özel programla çalışan Ndombele ilk kez 90 dakika oynadı ve geçer not aldı.

Abdülkerim'siz defans hattı hatasız oynadı.

Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in sakatlıklarının ciddi olmadığı ve Manchester United maçında oynayabilecekleri belirlendi.

KEREM VE BARIŞ ALPER ORTALARDA YOK

Zaha’nın takıma girmesinden sonra Kerem Aktürkoğlu'nu forvet arkasına çeken Okan Buruk, umduğunu bulamadı. Bu pozisyona geri dönen Mertens, Alanyaspor maçının yıldızı oldu.

Cimbom, sezonun en farklı galibiyetine Kerem'siz imza attı. Ligdeki son gollerini 16 Eylül'de Samsun'a atan, son skor katkısını 26 Eylül'deki İstanbul sınavında 1 asistle yapan Kerem Aktürkoğlu 7 maçtır sessiz.

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte bu sezon en çok maça çıkan iki oyuncudan biri olan Barış Alper Yılmaz da bu sezon gol atamayan tek hücum oyuncusu…