Galatasaray’da kötü gidişe çare bulundu

Galatasaray'daki kötü gidişin sona ermesi için formül bulundu. Hatayspor maçı sonrası “Bu, tek başıma benim alacağım bir karar değil” diyen Torrent’in mesajını değerlendiren sarı-kırmızılı yönetim, takviye için düğmeye bastı. İşte gelecekler ve gidecekler...

Mesut YILDIRIM

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Son 10 Süper Lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen, düşme hattı ile puan farkı 6'ya inen, bu süreçte Türkiye Kupası'ndan da elenen Galatasaray'da teknik direktör değişikliğinin ardından sıra transfere geldi.

Hatayspor maçı sonrası “Bu, tek başıma benim alacağım bir karar değil” diyen Torrent'in mesajını değerlendiren sarı-kırmızılı yönetim, kötü gidişatı durdurmak için takviye kararı aldı.

GEDSON BAVULUNU TOPLADI

Galatasaray’daki muhtemel revizyonun ayakları:

Galatasaray, Gedson Fernandes'e kavuşuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Benfica ile 1 milyon 500 bin Euro kiralama bedeline anlaşma sağladı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna ise bu sezonun sonuna kadar 900 bin, önümüzdeki sezon için 1 milyon 800 bin Euro verilecek. Geçen sezon 6 ay oynayan ve beğeni toplayan Portekizli yıldızın transferi, yabancı kontenjanında yer açıldıktan sonra tamamlanacak.

Gedson'un bu sezon sadece 4 maçında süre aldığı Benfica ile kontratı Haziran 2023'te bitiyor.

KALEYE ADAY MARCHESIN

Muslera’nın şubat sonunda dönecek olması nedeniyle daha fazla riske girmek istemeyen Galatasaray, kaleci transferi için düğmeye bastı.

Sergio Rico'dan yıllık ücreti 2.6 milyon Euro olduğu için vazgeçildi. Yabancı olarak öne çıkan isim Marchesin… Porto'da Diogo Costa'nın yedeği olan 33 yaşındaki Arjantinli eldiven 8 kez milli oldu. Kontenjan sıkıntısı yaşanırsa, Gent ile kontratı Haziran 2022'de sona erecek Sinan Bolat, yerli adaylar arasında bir adım önde…

ASSUNCAO’YA VEDA

Yerli kaleci arayışları sonuçsuz kalınca yabancı alternatiflere yönelen Galatasaray, yabancı kontenjanını boşaltmak adına Gustavo Assuncao ile yollarını ayırma kararı aldı. 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi.

LUYINDAMA ÇIKMAZI

Temmuz 2019'da transfer edilen, yıllık ücretleri hariç Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya mal olan Christian Luyindama ile Terim'in isteğiyle sözleşme yenilenmişti. Kongolu stoperden umut kesildi. Luyindama satılık ama 1.5 milyon Euro veren bile yok. Yönetim beklemede…

BABEL KULÜP ARIYOR

Ryan Babel'in kontratı sezon sonunda bitiyor ama Cimbom, hem kalan yıllık ücretinden kurtulmak hem de kontenjanda yer açmak için 35 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusunu gözden çıkardı. Babel, son Hatayspor maçında kadroda yer almamıştı.

YEDLIN’E YOL GÖRÜNDÜ

Fatih Terim’in onayıyla Şubat 2021'de Galatasaray'a Newcastle'dan gelen DeAndre Yedlin, beklentilerin çok uzağında kaldı. Kontratı Haziran 2023'te sonlanacak ABD'li sağ bek ile yollar ayrılacak. Babel giderse, Yedlin'in takımda kalma ihtimali doğacak.