Galatasaray’da kritik toplantı sonrası karar verildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in tüm kurulların üyeleri ve idarecilerle yaptığı olağanüstü toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, başkanı istifaya davet eden yöneticiler de katıldı.

Mustafa Cengiz'in “Bu yola sizinle çıktım sizinle devam edeceğim. Benimle yürümek istemeyen varsa gidebilir. Ben görevimin başındayım. Yine aday olacağım. Benim ekibim sizlersiniz. Çok büyük savaşlar verdik. Sizlerle beraber savaşmaya devam edeceğim. Yaptığım her şey Galatasaray'ın faydası içindir. Kulübün önünü açacak işlerin temelini attık. Hayatımda hiçbir işi yarım bırakmadım. Sağlığımı bile ikinci plana attım. Bu iş yarım kalmayacak” dediği öğrenildi.

Toplantıya katılanların bu sözlere itiraz etmediği ve yola birlikte devam etme kararı alındığı belirtildi.

ZORAKİ BARIŞ

Toplantı sonrası Mustafa Cengiz, yönetim ve kurul üyeleri, toplu fotoğraf çektirdi. Ancak bazı yöneticilerin ayrı ayrı durması, birlik-beraberlik mesajlarına rağmen yüzlerin asık olması dikkat çekti. Fotoğraf “Zoraki barış” yorumlarına yol açtı.