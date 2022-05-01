Galatasaray’da krizin ardından restleşme

Galatasaray'da sinirler gerildi, Divan üyeleri seçim istedi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarihi açıkladı.

Mesut YILDIRIM

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Büyük bir yönetim kaosuna giren Galatasaray'da sinirler gerildi. Divan Kurulu’nun lisedeki olağanüstü toplantısı, gergin bir atmosferde geçerken eleştiri okları, iptal edilen seçimin ardından sandığa gitme kararı almayan Başkan Burak Elmas'a çevrildi.

Burak Elmas ve yöneticiler toplantıya katılmazken üyeler, olağanüstü seçim yapılabilmesi için imza topladı. Toplantıda oy birliğiyle Elmas yönetiminin seçimli genel kurula gitmesi yönünde tavsiye kararı alındı.

“BU BİR DÖNÜM NOKTASI”

İki başkan adayı, divan toplantısında yan yana otururken Burak Elmas'ı sert sözlerle eleştirdi. Eşref Hamamcıoğlu “Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine ipotek konmuştur. Galatasaray, tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır. Bugün Galatasaray için bir dönüm noktası” derken Metin Öztürk de “Burak Elmas bugün itibariyle Galatasaray'ın başkanı değildir. Müstafi başkan kulübü rehin almıştır. Başkanın gizli bir ajandası, gizli planları var” şeklinde konuştu.

“OLMAYACAK DEMEDİK”

Başkan Burak Elmas ise açıklamalara tepki gösterip apar topar basın toplantısı düzenledi; “Anlamayanlara tekrar söylüyorum: Bu seçim olacak. Lisemizin müsaitliği, gerekli izinlerin alınması gibi birçok detay var. Biz de yönetim olarak istişare etmek için izin istedik. İki tarih var. 21-28 Mayıs ve 4-11 Haziran. Biz 4-11 Haziran tarihinde seçim olacak şekilde karar alacağız ve bunu pazartesi açıklayacağız” dedi.