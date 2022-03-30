Galatasaray’da kurtarıcı aranıyor! Muhtemel başkan adayları…

Mali, idari ve sportif yönden darboğazdan geçen Galatasaray'da kurtarıcı aranıyor. Metin Öztürk adaylığını açıkladı. Dursun Özbek yarışa girmiyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Abdurrahim Albayrak değerlendirme yapıyor. Gözler, kararını cuma günü açıklayacak Ünal Aysal’da...

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin ibra edilmemesinin ardından seçim sürecine giren Galatasaray'da çoğunluk aranmaksızın 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi kulisler çok hareketli.

Adaylığını resmen açıklayan tek isim Metin Öztürk. Eski başkanlardan Dursun Özbek'in, baskılara rağmen yarışa girmeyi düşünmediği öğrenildi. Kurmaylarıyla toplantılar yapan Eşref Hamamcıoğlu ve Abdurrahim Albayrak'ın durumu belirsiz.

YARSUVAT ÖRNEĞİ

Nabız yoklayan Ünal Aysal ise cuma günü aday olup olmayacağını duyuracak. Mali, idari ve sportif yönden darboğazdan geçen kulübün yeni başkanının önünde çok zor bir süreç var. Bu yüzden yeni başkan; camiayı birleştirip kulübü mali olarak rahatlatacak çözümler ararken, sportif başarı için de ter dökecek. Merhum Duygun Yarsuvat, benzer bir durumda Ekim 2014-Mayıs 2015 arası 210 gün görev yapmış, 2 kupa görürken camiayı rahatlatmıştı.

ÖNCE SEÇİM SONRA MAHKEME

Başkanlığa veda etmeye hazırlanan Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in aksine ibrasızlığı mahkemeye taşımak için beklemeye karar verdi. Elmas'ın, daha önce Adnan Polat'ın yaptığı gibi seçimin ardından bu konuda dava açacağı öğrenildi. Mahkeme, 2011'de ibrasızlık ile yüzleşen Polat'ı aklamıştı.

FLORYA’DA MORALLER BOZUK

Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'daki yönetim belirsizliği, Florya'ya da yansıdı. Ligde 15. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım Karagümrük maçına hazırlanırken, dünü sürpriz bir şekilde izinli geçirdi. Hem Torrent ve ekibinin hem de futbolcuların geleceğinin belirsiz olmasının Metin Oktay Tesisleri'ndeki havayı iyice bozduğu söyleniyor.