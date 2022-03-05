Galatasaray’da Lille operasyonu! Burak Yılmaz ve Xeka…

Galatasaray, transfer için rotayı Fransa'ya çevirdi. Danışman Luis Campos, merkez orta sahada oynayan vatandaşı Xeka’yı önerdi. Burak Yılmaz’ın da 6 buçuk yıl sonra Cimbom’a dönmesi gündemde. Bu iki oyuncunun da Lille ile kontratları sona eriyor.

Mesut YILDIRIM

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Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da rota bir kez daha Fransa'ya çevrildi. Düşük bütçesine rağmen geçen sezon Fransız futboluna damgasını vuran ve Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'in iki oyuncusu, Cimbom'un gündeminde.

Bunlardan ilki Xeka (Miguel Rocha). 27 yaşındaki Portekizli futbolcu, merkez orta sahada 8 ve 6 numara oynayabiliyor, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Danışman Luis Campos'un vatandaşının, Lille ile kontratı sezon sonunda bitiyor.

BURAK ÇİN'E GİTMİŞTİ

Önümüzdeki sezonun yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle yerli oyuncu arayışlarını sürdüren Cimbom'un hedefindeki diğer Lille oyuncusu ise Burak Yılmaz. Sergen Yalçın ile birlikte dört büyük takımda da forma giyen iki oyuncudan biri olan 36 yaşındaki santrfor da sezon sonunda Lille'e veda edecek.

Burak'ın Şubat 2016'da ara transfer döneminde ayrıldığı G.Saray'a yaklaşık 6 buçuk yıl sonra geri dönmesi bekleniyor. Deneyimli forvet bu sezon Lille formasıyla 4 kulvarda 22 maça çıkıp 6 gol attı, 5 asist yaptı.