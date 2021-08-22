Galatasaray’da Luyindama kıymete bindi! Fatih Terim’in istediği isim…

Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, beklenen tekliflerin gelmemesi üzerine 1 yıl daha kontratı bulunan deneyimli savunmacıyla masaya oturacak. Gençlerbirliği’nden Arda Kızıldağ da transfer listesinde...

MESUT YİLDİRİM

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Galatasaray’da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık kontratı kalan Luyindama'ya beklenenin çok altında teklifler gelmesi üzerine yönetim, D.Kongolu stoperin sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastı. Deneyimli savunmacının da kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Bu arada Teknik Direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ'ın transfer edilmesini yönetimden talep etti.

RADAMEL FALCAO MIAMI’YE

Diğer tarafta TFF'nin lisans vermediği Oğulcan için yurtdışında takım aranıyor. Feghouli ve Falcao için kulübe gelen teklifler değerlendiriliyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Miami'nin Falcao'yla ciddi ciddi ilgilendiği öğrenildi. Yönetim, önümüzdeki hafta içinde iki futbolcuyla da yollarını ayırmak istiyor. Lyon ve Marsilya'nın istediği Mostafa'nın da ayrılma ihtimali var. Cimbom, Halil Dervişoğlu için ise son ana kadar bekleyecek.