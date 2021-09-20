Galatasaray’da maç bitimi gerilim! Formasını çıkarıp yere attı…

Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da maç sonu oyuncularla tribünler arasında gerginlik yaşandı. Ter idmanı için sahaya geri dönen isimlerden Ömer Bayram formasını yere atarak soyunma odasına girdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Alanyaspor’a 1-0 mağlup olan Galatasaray’da taraftarlar, oyuna sonradan giren oyunculara tepki gösterdi. Rejenerasyon idmanı için maç sonu sahada kalan futbolculardan Babel ve Ömer Bayram o tepkilerden nasibini alan isimler oldu.

ÖNCE BABEL SONRA ÖMER BAYRAM

Ligde Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan, bu hafta da sahasında Alanyaspor’a 1-0 kaybeden Galatasaray’da taraftarlar oyuna sonradan giren Hollandalı yıldız Ryan Babel’i yuhaladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray’ın kondisyon antrenörü Scott Piri, sonradan oyuna girenleri ter idmanı için sahaya çıkarınca Babel’i taraftar yine yuhaladı.

‘FORMAYI ÇIKAR’ TEZAHÜRATI

Hollandalı da onlara dönüp alkışlarla karşılık verdi ve tepkisini gösterdi. Ardından Ömer Bayram da eleştirilerden nasibini aldı. Taraftarın “Formayı çıkar” diye tezahürat yapması üzerine Ömer Bayram da idmanı yarıda bıraktı. Deneyimli futbolcu ‘Eyvallah’ işaretiyle idmanı yarıda bırakarak formasını yere atıp soyunma odasının yolunu tuttu.

TERİM’DEN MAÇ SONRASI TARAFTARA ÇAĞRI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı sonrasında beIN Sports’a taraftarların tepkisini yorumladı. Terim, “Özellikle Ali Sami Yen’deki maçlarda taraftarlarımız bazı oyunculara veya bir oyuncuya bu tepkiyi gösterirse bunun üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, bu oynamayacak. Yuh çekilecek. O zaman olmaz. İşler karışır. Bizim Ali Sami Yen’de alıştığımız tablo değil. Bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin 2-3 orta yapamayabilir. Onu hazırlayacak taraftar. Maç sıfır sıfır. Babel’e yuh çekilmemeli. Çok üzgünüm ki bizim arkadaşlarımızı rejenerasyona çıktığında bir takım tepkiler olmuş. Bunlar Galatasaray’ın geçmişinde olan olaylar değil. Böyle olursa oyuncuları kazanamayız, kaybederiz” diye konuştu.