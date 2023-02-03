Galatasaray’da Mahmut Recevik’e ihraç şoku
Galatasaray'ın merhum başkanı Mustafa Cengiz'in ibra edilmediği genel kurulla ilgili, disiplin kurulundan çarpıcı bir karar geldi.
Galatasaray’da merhum başkanı Mustafa Cengiz'in ibrasızlığıyla sonuçlanan 23 Mart 2019'daki genel kurulla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Bu genel kurulda, divan kurulu ile ‘evet-hayır' oyları konusunda polemik yaşayan üyelerden Mahmut Recevik hakkında ‘ihraç' kararı verildi. Disiplin kurulu, Recevik'i, hileli bir başvuru ile divan heyetini hedef aldığı, camiayı yanılttığı ve linçe sebep olduğuna gerekçesiyle üyelikten ihraç etti.
Mahmut Recevik'in ihracı mali genel kurulda üyelerin onayına sunulacak.