Galatasaray’da Marc Gonzalo Martinez krizi

Galatasaray'da yeni teknik direktör Torrent'in ekibinde tercüman olarak görev yapan Marc Gonzalo Martinez'in paylaşımları ve geçmişi nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Dünkü antrenmanda olan 49 yaşındaki İspanyol, bugün Florya'da yoktu!

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Galatasaray’da Fatih Terim’in ayrılığının hemen ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent’in tercümanı olarak Florya’ya getirilen Marc Gonzalo Martinez krize neden oldu.

12 yıl görev yaptığı Galatasaray’dan Fatih Terim ile birlikte ayrılan Mert Çetin’in yerine göreve getirilen Gonzalo Martinez’in eski paylaşımları tepki çekti! Kasımpaşa’da 7 yıl görev yapan 49 yaşındaki İspanyol’un daha önce Galatasaray’a ‘malum takım’ dediği, Beşiktaşlı olduğunu söylediği ve Fenerbahçe Kart reklamında oynadığı ortaya çıktı.

Florya’daki ilk idmanda Torrent’in yanında olan Marc Gonzalo Martinez, 24 saat geçmeden görevinden uzaklaştırıldı ve bugün idmanda yer almadı.

“MALUM TAKIM ŞANS VERMEDİ”

2019 yılında Galatasaray’ın eski futbolcularından Marcelo Carrusca’nın formasıyla çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Martinez yine dikkat çeken bir ifade kullanıp not olarak “Çok yetenekli bir futbolcuydu ama malum takım ona şans vermedi” düşmüş.

Öte yandan Martinez’in 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray-PSG maçında Fransız ekibinin formasıyla deplasman tribününde maç izlediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE KART REKLAMI

Fatih Terim’in ayrılı nedeniyle Galatasaray taraftarı iki bölünürken, Terim’in gitmesine tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar yeni tercümanın geçmişi sonrası iyice çılgına döndü!

Martinez’in paylaşımlarının yanı sıra Fenerbahçe reklamında oynadığı ortaya çıktı. Reklam filminde Fenerbahçe forması da giyen Martinez’in, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi popüler dizilerde de minik roller aldığı ortaya çıktı.