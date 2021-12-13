Galatasaray’da Marcao 12 maç sonra kadroda yer almadı

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Brezilyalı stoper Marcao 12 maç sonra kadroda yer almadı.

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Galatasaray’ın Sivasspor ile oynayacağı müsabakada sakatlığı nedeniyle riske edip edilmeyeceği belirsiz olan Marcao ilk 11’de yer almadı.

Sarı-kırmızılıların deneyimli teknik adamı Fatih Terim, sakatlığı bulunan Brezilyalı stoperi ilk 11’de görevlendirmedi. Terim, Marcao’nun yerine ise savunmanın göbeğinde Christian Luyindama’ya ilk 11’de şans tanıdı.

CEZA SONRASI TERİM’İN VAZGEÇİLMEZİ OLMUŞTU

Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası aldığı ceza nedeniyle uzun süre görev alamayan Brezilyalı stoper daha sonra Terim’in vazgeçilmezi olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de aralıksız 12 maç forma giyen ve sarı kırmızılı takımın Avrupa’da grubunu lider tamamlamasında büyük pay sahibi olan Marcao Sivasspor karşısında takımdan ayrı kalacak.

“LAZIO MAÇINDAN ÖNCE SORUNU VARDI”

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Marcao’nun durumuyla ilgili maç öncesi açıklama yaptı. Selçuk İnan, “Marcao’nun Lazio maçından önce ısınmada da sorunu vardı. Bugün de ağrıları vardı. Oynayamayacak durumda. Onu oynatamadık. Avrupa maçı sonrası genelde puan kaybediyoruz, bugün öyle olmayacak inşallah. Cicaldau, corona virüsü sonrası iyi durumda ve bugün kazanmamız için elinden geleni yapacaktır” ifadelerini kullandı.