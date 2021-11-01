Galatasaray’da Marcao çılgınlığı! Herkes onu konuşuyor…

Gaziantep FK karşısında 2-0'lık galibiyete uzanan Galatasaray'da gecenin adamı Marcao oldu. Cezasının ardından müthiş bir dönüş yapan Brezilyalı stoper maç sonu taraftarların tezahüratları ile adeta kendinden geçti.

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Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı kırmızılı takım adına geceye damga vuran isim Brezilyalı stoper Marcao oldu. Maç boyunca bir çok başarılı müdahalede bulunan Marcao 8 maçlık cezasının ardından yaptığı dönüşle sarı kırmızılı taraftarları adeta mest etti.

Ligin başında Kerem Aktürkoğlu ile saha içerisinde yaşadığı kavga nedeniyle büyük tepkilere maruz kalan, kulüpten gönderilmesi konuşulan ve takım arkadaşı Kerem’e saldırması nedeniyle 8 maç men edilen Brezilyalı bambaşka bir şekilde döndü. Cezasının tamamlanmasının ardından Beşiktaş derbisiyle ilk 11’deki yerine dönen Marcao ortaya koyduğu oyunla Galatasaraylıların sevgisini yeniden kazandı.

MAÇ SONU ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK karşısında etkili bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu Marcao’ya destek verdi. Taraftarlar, maçın sonunda tribünlere çağırdıkları Brezilyalı futbolcuya “üçlü” çektirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların lehine tezahüratta bulunduğu Marcao, tribünden aldığı bayrağı saha içinde sallayarak adeta çılgına döndü ve taraftarın sergisine karşılık verdi.

Sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan adamı haline gelen 25 yaşındaki stoper için övgü dolu sözlerle bahsedildi.

Galatasaray – Gaziantep FK maçında en fazla ikili mücadele kazanan, top kapan, pas arası yapan ve sahipsiz top kazanan oyuncu Marcao’ydu.

‘HAK ETMEDİĞİMİZ DURUMLARLA YÜZ YÜZE KALDIK’

Maç sonu açıklamalarda bulunan ve taraftarların desteğiyle zor günleri geride bıraktığını ifade eden oyuncu, “Maçtan sonra duygusal anlar yaşandı. İnanılmaz mutluluk yaşadım. Sizin de söylediniz gibi çok zor dönemlerden geçtim. Ne yazık ki hem kendim hem ailem bazen istemediğimiz, hak etmediğimiz durumlarla yüz yüze kaldık. O yüzden zor durumlardan geçtik ama başta Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o zor durumlarda benim hep yanımda oldu, desteği hep benimle beraberdi. Desteğini hiç esirgemedi. Bütün takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Şimdi artık onları geride bıraktık; ama ne olursa olsun bugün kazandığımız öyle ya da böyle sadece bir üç puan var. Galatasaray’ın hedefi tamamen şampiyonluk.” dedi.

İŞTE MARCAO İÇİN TWİTTER’DA YAPILAN PAYLAŞIMLAR:

Van Dijk gelsin kramponlarını taşısın. @teixeira_marcao — scofield (@sco1905) October 31, 2021

Marcao show…

Bu ligin çok üstünde stoper, Marcao… — Serdar Kelleci (@serdarkellecii) October 31, 2021

Marcao’nun bir tek golü eksik.

Her şeyi yaptı. — Serdar Kelleci (@serdarkellecii) October 31, 2021

Bu bir Marcos do Nascimento Teixeira yani ligin en iyi stoperi Marcao yoklamasıdır. Çünkü bugün Gs adına iyi olan her şeyi, gecenin güzelliğini en çok ama en çok O’na bağlıyorum. Olağanüstü, muhteşem bir maç performansı. pic.twitter.com/knUhnOuguw — Metin. (@metinegore) October 31, 2021

ne izlettin bugün bize sen naptın abi sen bugün neydi ya o öyle, Marcao’ya sahip olduğumuz için çok şanslıyız.. pic.twitter.com/NY1FpWumKK — nando muslera (@musleratavratt) October 31, 2021