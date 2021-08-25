Galatasaray’da Marcao ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı…

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Marcao, İtalya ekiplerinden Napoli yolunda. Hollandalı yıldız Ryan Babel de son yaptığı paylaşımla transfer dedikodularına neden oldu.

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Kerem Aktürkoğlu’na saha içinde saldırmasıyla gözden düşen Brezilyalı stoper Marcao, İtalyan devi Napoli'yle anlaşmak üzere. Galatasaray ile Napoli yöneticilerinin yaptığı görüşmelerde satın alma opsiyonuyla kiralık konusunda el sıkışıldı. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in onay vermesi halinde sambacı, bu sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirecek.

BABEL KAFA KARIŞTIRDI

Galatasaray, yabancı futbolcu transferlerine devam ederken kadro içinde bazı yabancılarla yolların ayrılacağı öğrenildi. Bu gelişmeler konuşulurken Ryan Babel'den kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Hollandalı futbolcu, Türkçesi “Ben evime gidiyorum” şeklinde bir tweet paylaştı. Bu yorum “Babel ülkesine dönüyor” yorumlarına neden oldu.

I'm going home — Ryan Babel (@Ryanbabel) August 24, 2021