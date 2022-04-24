Galatasaray’da Marcao şoku! Oyuna devam edemedi, cezalı duruma düştü….
Süper Lig'de Altay'a konuk olan Galatasaray'da Marcao sakatlandı. Oyundan çıkarken sakatlık geçiren Brezilyalı cezalı duruma düştü.
Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşan Galatasaray’da sakatlanan Marcao mücadeleye devam edemedi. 54. dakikada Poko ile birlikte girdiği ikili mücadelede koşarken sakatlanan Marcao acı içinde yerde kaldı.
Sol arka adalesinde sargı ile maça başlayan Brezilyalı o bölge yaşadığı sıkıntı nedeniyle kenara geldi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası devam edemeyeceği anlaşılan tecrübeli stoperin yerine Alpaslan oyuna girdi.
Sahaya en yakın bölümden çıkmak istemeyen Marcao sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli stopler gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.