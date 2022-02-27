Galatasaray’da Mart kapıdan baktıracak!

Avrupa Ligi’nde Barcelona’yla 2 zorlu maça çıkacak olan Galatasaray, Beşiktaş derbisinin yanı sıra Konyaspor ve Gaziantep FK gibi zorlu deplasmanlara gidecek.

Mesut YILDIRIM

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Sıkıntılı bir dönemde olan Galatasaray'ı daha zorlu günler bekliyor… Bugün Rizespor'u konuk edecek olan Cimbom, Mart ayında 5 kritik maça çıkacak. Aslan bu dönemde sırasıyla Konyaspor (D), Barcelona (D), Beşiktaş, Barcelona ve Gaziantep FK (D) ile karşılaşacak ve ardından milli araya girilecek.

Sadece 15 günde oynanacak bu 5 maçta iyi sonuçlar alınırsa işler rayına oturacak, aksi durumda ise kaos büyüyecek. Başkan Burak Elmas ve yönetimi de terleyecek. Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı 19 Mart'ta, yeterli çoğunluk sağlanmazsa 26 Mart'ta yapılacak. Mali ve idari açıdan ibra oylamaları yapılacak.