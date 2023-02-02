Galatasaray’da Mauro Icardi taarruzu başlıyor!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk'un gerçekleştirdiği dev zirvede Mauro Icardi'nin bonservisinin en kısa zamanda alınması kararlaştırıldı.

Alper MERT

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Galatasaray'da sabah saatlerinde Florya'da dev bir zirve gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, Sportif Aş Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'un katılımı ile gerçekleşen toplantının ana konusu Mauro Icardi'nin bonservisi oldu.

Dursun Özbek, Timur'a, “Bu iş sezon sonunu beklemez. Adam attıkça atıyor. Değerini arttırıyor. Gidin hemen bonservisini alın” diyerek düğmeye bastı. Okan Buruk'un olumlu görüşü sonrası Erden Timur, PSG zirvesi için randevuları şimdiden aldı.

PARİS'TE DEV ZİRVE

Erden Timur, Icardi'nin menajeri ile de son detayları konuştuktan sonra Parisli yöneticilerden ile dev pazarlık için gerekli randevuları aldı. Trabzonspor maçı sonrası özel uçakla Fransa'ya gidecek olan Timur'un, Arjantinli oyuncunun sözleşmesindeki 8 milyon Euro'luk maddeyi kullanarak transferi sonuçlandırmasına kesin gözüyle bakıyor.

BONUS AĞIRLIKLI SÖZLEŞME

Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyen Icardi ve menajeri ile yapılan görüşmede ise sözleşme detaylarında da uzlaşma sağlandı. Yıldız golcü yıllık garanti para 3.5 milyon Euro artı bonuslar içeren bir anlaşmaya olumlu yanıt verdi. Icardi'nin bonuslarla beraber yıllık maliyetinin 5 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

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