Galatasaray’da mayısta güç savaşı… Kulisler hareketlendi

Süper Lig'de lider konumda bulunan G.Saray'da şampiyonluk inancı tavan yaparken mayısta yapılacak başkanlık seçimi için de hareketlilik var. Divan Kurulu'ndaki görevini bırakacağını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, başkan adaylığı için düğmeye bastı. Daha önceden adaylığını açıklayan Burak Elmas ile Metin Öztük, listelerini hazırladı ve beklemeye geçti. Eski başkanlardan Adnan Polat'ın da adı şu günlerde sık sık anılmaya başlandı.

Polat’a bazı genel kurul üyelerinin seçime aday olması için baskı yaptığı öğrenildi. Eski Başkan, iş hayatındaki yoğunluğuna göre kararını önümüzdeki günlerde verecek. Ve Fatih Terim… Galatasaray'a yaşattığı tarihi zaferlerle başkanlık için konuşulan Terim'in önceliği bu sezonu şampiyonlukla tamamlamak. Ahmet Ocaklı ve bazı isimler Terim'i Galatasaray'ın başkanı olarak görmek istiyor. Yakın zamanda bir sürpriz adayın daha ortaya çıkacağı öğrenildi.

BİZLE DEVAM ETMEYECEKLER

Mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in ibra konusundaki kırgınlığı devam ediyor. “Büyük ihtimalle mayısta olmayacağız” diyen Cengiz “Mali ve idari olarak ibra edilmemek bizim yönetimin alnında altın gibi taçtır. İnsan olmayana, gözü kör, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bunu yapanlar belli. Bir takım kurul başkanları var” ifadelerini kullanmıştı.