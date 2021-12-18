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Galatasaray’da Mbaye Diagne sakatlandı

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Medipol Başakşehir maçında sakatlandı ve 66. dakikada yerini Mustafa Muhamme’de bıraktı.

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Galatasaray’da Mbaye Diagne sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Senegalli golcü Mbaye Diagne sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Diagne, mücadelenin 64. dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kaldı. Ayağının üzerine basmakta zorlanan Diagne sağlık ekiplerinin yardımıyla saha kenarına geldi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mbaye Diagne 66. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

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