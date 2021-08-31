Galatasaray’da Melo ve Selçuk aranıyor! 9 transfere rağmen sorun çözülemedi…

Orta sahada geriden oyun kurarken yapılan top kayıpları, Fatih Terim’in başını ağrıtıyor. Bu hatalar, savunmayı ve formsuz olan kaleci Muslera’yı da zor durumda bırakıyor.

Mesut YILDIRIM

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ŞAMPİYONLAR Ligi'ne uzak kalan ancak kapağı Avrupa Ligi'ne atan Galatasaray'ın Süper Lig'e 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile başlaması yüzleri güldürmedi. Sarı-kırmızılıların özellikle savunma hattı alarm veriyor. Teknik Direktör Fatih Terim de takımı bir dönem sırtlayan Felipe Melo-Selçuk İnan ikilisini aradıklarına dikkat çekti. Aslan'ın hocası, 2-0'dan 2-2 biten Kasımpaşa maçının ardından “Her zaman bir Melo bulamıyorsunuz. Açıkçası o mevkiler futbol anlayışımda önemli bir yere sahip. Gedson'u, Seri'yi oraya almıştık” diyerek bu bölgeye transfer yapabileceklerini söyledi.

CHRİSTİAN LUYİNDAMA SIKINTISI

“TAYLAN da Berkan da bize lazım oyuncular” diyen Terim'in savunmanın önünde stoper ikilisine yardım eden, geriden oyun kuran, hücuma da destek veren bir oyuncu ısrarla istediği biliniyor. “Gedson'u düşündüğümüze göre çok açık zaten” diyen deneyimli hoca, çift yönlü orta saha ile savunmadaki dengesizliği giderilebileceğini düşünüyor. Muslera'nın formsuzluğu, Luyindama'nın yeteneklerinin sınırlı olması ve yeni transfer Nelsson'un uyum döneminde oluşu nedeniyle Terim; iki yönlü orta saha takviyesi ile sorunları çözmeyi planlıyor.

9 MAÇIN 8’İNDE GOL YEDİ

GALATASARAY bu sezon iki kulvarda toplam 9 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar hepsinde gol attığı bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alırken; sadece Giresunspor'dan gol yemedi.

RUMENLER SINIFI GEÇTİ

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, transferini ısrarla istediği iki Rumen oyuncuyu ilk kez Kasımpaşa maçında yan yana oynatma şansı buldu. İkisi de forvet arkasında görev yapan Olimpiu Morutan (22) ve Alexandru Cicaldau (24), 2-2 biten maçta ilk gole birlikte imza attı. Morutan ilk sınavında ikinci golün de hazırlayıcısıydı. Bonuslar hariç 3.5 milyon Euro'ya alınan Morutan ile 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Cicaldau'nun hücumdaki performansları, Cimbom'un bu sezonki kaderini belirleyecek.

MARCAO GİDERSE KAAN

KEREM'E saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao ile ilgili belirsizlik sürüyor. Henüz sezon başında, zaten sorunlu olan Galatasaray savunmasını iyice sıkıntıya sokan Brezilyalı stoperin kaderi milli arada belli olacak. Transferin son günlerinde Marcao takımdan ayrılırsa, yerli stoper gündeme gelecek. Listedeki ilk isim de İtalyan ekibi Sassuolo ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan