Galatasaray’da menajerler milyonları götürmüş

Galatasaray Kulübü'nde ödeme tablosu tüyler ürpetiyor... Maliyeti 1.1 milyon Euro olan ve sahada hiç katkı vermeyen Sekidika’ya bile 1 milyon 575 bin Euro menajer ücreti ödenmiş.

Mesut YILDIRIM

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Burak Elmas, Türk kulüplerinde tarihe geçecek bir araştırmayı gün yüzüne çıkardı. G.Saray'da menajerlere ödenen rakamları ortaya çıkaran Başkan Elmas, acı tabloyu kulüp üyelerine gösterdi. Dursun Özbek döneminden bu yana ele alınan ve KPMG tarafından hazırlatılan araştırmada bazı futbolculara yapılan ödemeler dudak uçuklattı. En dikkat

çeken isim Jesse Sekidika…

D’AVİLA MİLYARDER!

Eskişehir’den transfer edilen ve 1 milyon 125 bin Euro maaş alacak Sekidika'nın menajerine 1 milyon 575 bin Euro ödeneceği camiayı şok etti. Donk'un maaşı 515.750 Euro'ydu; menajer Haatrecht, 500 bin Euro almış. Menajer D'Avila'ya ise Onyekuru ve Emre Kılınç'tan 1.5 milyon Euro menajer ücreti ödenmiş. Falcao'dan ise 3 menajer toplamda 3.75 milyon Euro almış.

19 FUTBOLCUYA %10’DAN FAZLA

Elmas, “Denetleme Şirketi Tespitleri” başlıklı sunumda “Toplamda 38 futbolcuyla ilgili işlemde 19 futbolcu transferinde kabul gören yüzde 10'un üstünde menajerlik ücreti almıştır” ifadesine yer verdi.