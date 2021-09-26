Galatasaray’da Morutan ve Halil Dervişoğlu siftah yaptı

Galatasaray'ın futbolcuları Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu, Göztepe maçında galibiyeti getiren golleri kaydederken, sarı kırmzılı formayla bu sezon ilk gollerini de atmayı başardılar.

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Süper Lig’in 7. haftasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray’da, golleri kaydeden Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu bu sezon ligde ilk kez golle tanışmış oldular. Mücadelenin 56. dakikasında sahneye çıkan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan takımını 2-1 öne geçirdi. Sağ kanatta topla buluşan Morutan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Genç futbolcu golden sonra Teknik Direktör Fatih Terim'e sarıldı.

Bu yaz döneminde transfer olan 22 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevinci yaşadı. Rumen futbolcu bu sezon 5'i lig, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 resmi maçta görev aldı. Göztepe maçına 11'de başlayan Morutan, 84. dakikada yerini Oğulcan Çağlayan'a bıraktı.

HALİL DERVİŞOĞLU DA ATTI

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda eşitliği sağlayan golü 49. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Halil'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat elinden kaçırdı ve top ağlarla buluştu. Yaz transfer döneminde tekrar kiralık olarak takıma katılan 21 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Milli futbolcu, Galatasaray'da bu sezon 3'ü lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 maçta görev aldı. Göztepe maçına 11'de başlayan Halil, 70. dakikada yerini Emre Kılınç'e bıraktı.