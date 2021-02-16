Galatasaray’da Mostafa alarmı! Bonservisi için sezon sonu bekleniyor…

Maceralı bir sürecin ardından Galatasaraylı olan Mostafa Mohamed, üçü lig ve biri kupa olmak üzere oynadığı dört karşılaşmada 315 dakikaya dört gol sığdırdı. Bafetimbi Gomis'ten bu yana oynadığı ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaraylı olan Mısırlı yıldız, yönetimi hem sevindirdi hem de telaşlandırdı.

ERKEN HAMLE İLE BONSERVİSİ ALMAK

Oyuncuyu 2 milyon dolara kiralayan sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonunu da 4 milyon dolara 1 Temmuz 2022 tarihine kadar elinde tutuyor. Fakat, Mohamed'in kısa sürede gösterdiği performans ‘elden kaçar mı' düşüncesini de doğuruyor. Benzer bir süreci Trabzonspor Sörloth'ta yaşamış, oyuncu ve Crystal Palace, RB Leipzig ile anlaşınca kiralık sözleşmenin ikinci yılı kullanılamamıştı. G.Saray yönetiminin kısa süre içinde Zamalek ile görüşüp erken bir hamle ile Mohamed'in bonservisini sezon sonunda almak için girişimde bulunacağı belirtiliyor.

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ALKIŞLAR KEREM’E…

İLK kez onbirde çıktığı maçta golünü atan Kerem Aktürkoğlu, teknik heyetin gözüne girdi. 3'te 3 şut isabeti tutturan, 13 ikili mücadelenin 6'sını kazanan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Fatih Terim'den alkışı kaptı. Terim'in Kerem'e önümüzdeki haftalarda daha fazla süre vereceği öğrenildi.

18 PUANA 2 GÜN İZİN

Fatih Terim, ligde 6'da 6 yapan futbolcularına ödül gibi izin verdi. Dün izin yapan bugünü de dinlenerek geçirecek sarı-kırmızılı oyuncular Alanya maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.