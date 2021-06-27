Galatasaray’da Mostafa Mohamed sakatlandı! Açıklama

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 4’üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşun ardından rakip savunmacının darbesiyle yerde kalan Mostafa Mohamed, sol dizini tutarak sağlık görevlilerinin saha içerisine çağrılmasını işaret etti.

Sağlık görevlilerinin sahaya girmesinin ardından Mısırlı oyuncunun tedavisine bir süre burada devam edildi. Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşındaki oyuncu, 9’uncu dakikada yerini Ali Yavuz Kol’a bıraktı.



MOHAMED’İN SAKATLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

Galatasaray’ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı kulüp Mohamed’in sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır. Buna ek olarak sol ayak bileği MR’ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”