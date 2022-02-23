Galatasaray’da mucizenin adı Omar Elabdellaoui

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin öyküsü, 'Futbol hayattır' sözünün hakkını veriyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’ın mucize Göztepe galibiyeti, Omar Elabdellaoui'nin gözyaşlarıyla ölümsüzleşti. Omar tam 422 gün sonra ilk maçına çıktı, Galatasaray altı hafta sonra ilk kez kazandı.

Mücadele sonrası Omar'ın ağlaması tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. İşte, bir daha futbol oynayamayacak, bir daha göremeyecek denildiği halde sahalara dönen Norveçli sağ bekin duygusal ama bir o kadar da azim dolu mücadelesinin detayları…

2020'YI 2021'e bağlayan yılbaşı gecesi, Omar, özel çocukları için havai fişek patlattı. Ancak fişekten fırlayan barut ve metaller, özellikle gözlerine nüfuz etti. İlk etapta ‘klinik körlük' tanısı konuldu. Özellikle sağ gözden umut kesilmişti.

SON KARAR ABD

Fakat hem Galatasaray, Fatih Terim ve kulüp doktoru Yener İnce hem de Omar ile ailesi pes etmedi. Önce benzer vakalar araştırıldı. Kanada, Çin ve ABD'ye bakıldı. Cincinnati Göz Enstitüsü'nde Dr. Edward Holland'da karar kılındı.

Holland, dünyanın en iyi göz cerrahıydı ama kornea nakli, milyonda bir ihtimaldi. Genelde bir gözden diğerine yapılırdı ancak Omar'ın diğer gözü de hasarlıydı. Ve mucize gerçekleşti, kız kardeşi Ikram'ın korneası tam uyum sağladı!

Sonrası ise bir ‘Survivor' hikayesi… Gözyaşı kanalları dahi yanmış, göz kapağının üçte birini kaybetmiş, yüzünde bomba patlamış bir askerden bile daha kötü durumdaki Omar, bir seneyi aşkın tedaviden sonra yeniden yeşil çimlerde…

MAÇ BİTTİ YENER HOCASINA SARILDI

Göztepe maçı sonrasında sarı-kırmızılıların soyunma odasında duygu patlaması yaşandı. Hasretle beklenen galibiyet unutuldu. Omar'ın yeniden orada olması tüm takımı kenetledi, futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Norveçli sağ bek, ilk olarak tedavisinde önemli rol üstlenen kulüp doktoru Yener İnce'ye sarıldı.

Daha sonra birbirine sarılan futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Norveçli sağ bek, takım arkadaşlarıyla mucize geri dönüşü kutladı.