Galatasaray’da Muslera sakatlandı
Galatasaray'ın kaptanı ve tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Trabzonspor maçında ayağına aldığı darbe sonrasında sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera sakatlık geçirdi.
Uruguaylı file bekçisi 80. dakikada Bakasetas’ın sert frikiğini kurtardıktan sonra topu tamamlamak isteyen Bartra’ya engel olmak istedi. Topu uzaklaştırmayı başaran Muslera, ayağına aldığı darbe sonrasında yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin tedavisinin ardından Galatasaray kaptanı için sedye istendi ve direkt olarak soyunma odasına gitti.
Fernando Muslera’nın oyundan çıkmasıyla oyuna yedek kaleci Okan Kocuk 85. dakikada oyuna dahil oldu.
Maçın ardından Galatasaray’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır” ifadelerine yer verildi.