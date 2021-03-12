Galatasaray’da Mustafa Cengiz başkan adaylığına hazırlanıyor

Galatasaray Kulübü’nde gündem bir yandan Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı, diğer yandan ise seçimli genel kurul için adaylar çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar başkan adaylığını resmi olarak açıklayan tek isim Burak Elmas olurken, mevcut başkan Mustafa Cengiz’in de yakın çevresine yeniden aday olacağını söylediği belirtiliyor.

22 Ocak 2018’de yapılan olağanüstü genel kurulda Dursun Özbek ile girdiği yarışta başkan seçilen Mustafa Cengiz, 26 Mayıs 2018’de de başkanlığını perçinlemişti.

DİĞER ADAY HAMAMCIOĞLU OLABİLİR

Galatasaray camiası içerisinde bir diğer başkan adayı olarak Eşref Hamamcıoğlu ismi geçiyor. Divan Kurulu Başkanlığı'nı 3 yılın sonunda bırakacağını ve aday olmayacağını belirten Hamamcıoğlu'nun bu açıklaması, seçimlerde başkan adayı olacağı şeklinde yorumlanıyor.

TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Corona pandemisi nedeniyle mali kongrenin yapılamadığı Galatasaray Kulübü’nde seçimli genel kurul da yapılamıyor. Corona nedeniyle kongre düzenlemek yasaklandı.