Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan UEFA listesinde yok!

Şampiyonlar Ligi’nde 21 Temmuz Çarşamba günü PSV ile 2. eleme turu ilk maçına çıkacak olan Galatasaray’da UEFA’ya liste gönderildi. Sarı kırmızılı takımda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz listede yer alırken TFF’den vize çıkmayan Oğulcan Çağlayan dışarıda kaldı.

Geçtiğimiz sezon ‘usulsüz transfer’ nedeniyle 6 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan ile ilgili devam eden dava nedeniyle TFF’den lisans çıkmadı. 25 yaşındaki oyuncu lisans sorunu devam ettiği için PSV maçında forma giyemeyecek. Cimbom ayrıca 20 Temmuz’a kadar yeni transfer yaparsa UEFA listesinde iki değişiklik yapabilecek.

RİZESPOR’UN TALEBİ KABUL GÖRDÜ

Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rize ile yaptığı opsiyonlu sözleşmenin uzatılmasını kabul etmemiş, normal sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmıştı. Bunun üzerine Karadeniz kulübü, başarılı futbolcudan şikayetçi olmuştu.

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Çaykur Rize’ye 1 milyon 200 bin euro ödenmesine hükmetmiş, Tahkim Kurulu da bunu onamıştı. Bunun üzerine Galatasaray, kararı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Çaykur Rizespor da, Galatasaray’a transfer yasağı ve Oğulcan’ın lisansının vize edilmemesini talep etti ve bu istek TFF tarafından kabul gördü.

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BAŞKAN BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Burak Elmas önceki gün Habertürk Tv’de konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı;

“Size çok enteresan bir şey anlatacağım. Anlatıp anlatmama konusunda tereddütlüydüm; ama anlatacağım. Bizim bir oyuncumuzun transferi konusunda başka bir kulüple bir davamız var. Bu davaya biz itiraz ettik ve mahkemede görülüyor. UEFA bunu devam eden problemli alacaklı statüsünde kabul edip bize ve oyuncumuza izin verdi. TFF bize Avrupa kupasında oynatmamız gereken oyuncu için izin vermedi! Gerekçe yok! Vermedi. Neden vermedi biliyor musunuz? Bu akşam biz ne diyeceğiz onu bekliyorlar. Galatasaray Spor Kulübü bugün TFF ile ilgili hangi tutumu takınacak onu anlayamadılar hala. Bizim problemimi konularla, insanlarla değil”